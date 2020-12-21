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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 17:23

بعد تدهور الوضع الوبائي..تعليق رحلات جوية روسية مع بريطانيا

بعد تدهور الوضع الوبائي..تعليق رحلات جوية روسية مع بريطانيا
أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا أن روسيا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا اعتبارا من يوم 22 ديسمبر لمدة أسبوع.

وقال المقر: "قرر مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة مؤقتًا بسبب تدهور الوضع الوبائي. والقرار يدخل حيز التنفيذ من الساعة 00:00 يوم 22 ديسمبر 2020 وستكون ساري المفعول لمدة أسبوع".

وأعلنت عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، عن توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن العديد من خطوط الجو وشركات الطيران الأوروبية أوقفت رحلاتها إلى بريطانيا وأبرزها إيطاليا وألمانيا وبلغاريا وأيرلندا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وكرواتيا.

كما أوقفت فرنسا جميع رحلاتها إلى المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة. ومنعت السويد دخول المسافرين القادمين من بريطانيا، وفي السياق نفسه فرضت اليونان عليهم الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، وقبرص فرضت حجرا صحيا للقادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين.

وقررت كل من تركيا وسويسرا وكندا و"إسرائيل" والأرجنتين تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا. وأغلقت السعودية حدودها بالكامل لمدة أسبوع وألغت جميع الرحلات الدولية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس السبت، أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد".

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.

وحثت منظمة الصحة العالمية أعضائها في جميع أنحاء العالم على "زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس (سارس- كوف 2)، حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق".
رقم : 905214
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