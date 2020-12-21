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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 19:56

موسكو تدعو للتنسيق في مجالي النفط والطاقة مع ايران

موسكو تدعو للتنسيق في مجالي النفط والطاقة مع ايران
دعا نائب رئيس الوزراء الروسي "الكساندر نوفاك"، خلال اللقاء مع وزير النفط الايراني "بيجن زنكنة" في موسكو اليوم الاثنين، دعا الى تعاون البلدين ومزيد من التنسيق الثنائي في جميع المجالات ولاسيما النفط والطاقة.

واعرب "نوفاك"، خلال اللقاء، عن ارتياحه في ضوء العلاقات المتنامية بين طهران وموسكو.

كما نوه بالمشاورات المؤثرة بين الدول الاعضاء في منظمة اوبك خلال السنوات الاخيرة ودور روسيا البناء في هذا الخصوص ، واضاف : ان التعاون بين موسكو وطهران لطالما كان وثيقا ومتناميا، وسيواصل البلدان المضي في هذا الاتجاه.

الى ذلك، وصف زنكنة الذي يزور موسكو حاليا، التعاون في مجال الطاقة بين ايران وروسيا آخذ بالنمو يوما بعد يوم.

واضاف وزير النفط الايراني خلال اللقاء مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ان تعزيز التعاون والتنسيق بين موسكو وطهران، مهم وفعال للغاية في ظل الظروف الراهنة ولاسيما الحظر الامريكي الجائر ضد البلدين.

وتابع القول : نحن لازلنا ندعوا الى تعميق مجالات التعاون الايراني الروسي بهدف إفشال تداعيات هذا الحظر.

وفي معرض الاشارة الى التطورات الكثيرة التي طالت المجتمع الدولي مؤخرا، صرح زنكة ان ايران مصممة في كافة الظروف على تعزيز علاقاتها مع روسيا.

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان الجانبين الايراني والروسي وضعا خلال اللقاء بينهما اليوم، خارطة طريق لتوسيع نطاق التعاون بعيدا عن التطورات السياسية على صعيد المجتمع الدولي، كما اكدا على متابعة وتنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية المتعلقة بمجالات الطاقة وفي اطار لجنة التعاون المشتركة بين البلدين.
رقم : 905233
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