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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 19:58

عون يحدد..هذه هي الكارثة الأكبر في لبنان

عون يحدد..هذه هي الكارثة الأكبر في لبنان
قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ان الفساد هو الكارثة الأكبر بلبنان ومعركة القضاء عليه دقيقة جدا لكننا لن نتراجع أبدا.

واشار عون إلى أنّ "هذه الآفة لها جمهورها في لبنان، لكن لها أيضًا قادتها. واليوم نحن في صراع ليس فقط في ​تأليف الحكومة​، لكن في معركة ​محاربة الفساد​ الّتي توازيها معركة تأليف الحكومة".

وشدّد خلال لقائه وفد جمعية ​أندية الليونز​ الدولية – المنطقة 351 (لبنان و​الأردن​ و​فلسطين​) برئاسة الحاكم جان-كلود سعادة، على أنّ "معركة القضاء على الفساد دقيقة جدًّا، لكنّنا لن نتراجع أبدًا. هذا وعد قطعناه على أنفسنا، وأقسمنا اليمين في شأنه ولن نتراجع"، مركّزًا على أنّه "إن لم نقم بهذه المعركة اليوم، فلا قيامة لنا أبدًا، ودول العالم كافّة داعمة لنا بها"، كاشفًا أنّ "​فرنسا​ الّتي تريد أن تساعدنا، تطالب بالتدقيق المالي و​الولايات المتحدة الأميركية​ كذلك تمامًا ك​البنك الدولي​. لكن هناك مقاومة لا تزال قويّة بوجهه، لأنّ ما من أحد من الفاسدين يرضى بتسليم نفسه".

ولفت الرئيس عون إلى "أنّنا لن نتّهم أحدًا، قبل أن يظهر في التحقيق بهذا المرض المزمن مَن هو مرتكب الخطأ الجسيم الّذي أدّى إلى إهدار أموال الدولة وأموال المواطنين". وذكر "أنّنا نعيش في مجتمع توالت الجروح في جسمه ونفسه، لكن الضرر الكبير أصاب الطبقة الفقيرة والوسطى الّتي ادّخرت بعض المال لوقت الحاجة. وقد ظهر تزايد العوز عند المواطنين، من دون ظهور أي حركة إصلاح حتّى الآن، بسبب وجود مقاومة للأمر".

وأوضح أنّ "من المعروف عن المنتسبين إلى "أندية الليونز" مساعدتهم أبناء المجتمع من دون منّة، حيثما هناك حاجة، حتّى في الأيّام العادية، فكيف في زمن تراكم الأزمات في لبنان من صحيّة واقتصاديّة وماليّة، وصولًا إلى ​انفجار مرفأ بيروت​، إضافةً إلى الإرث الثقيل الّذي ورثه لبنان من نحو ثلاثين سنة إلى اليوم؛ ما أوصله إلى الحضيض".

وشدّد على أنّ "مع كلّ هذه التعاسة، إنّنا نبذل كلّ الجهد لنستمر ونبقى ونصعد من الهاوية الّتي وقعنا بها"، مشيرًا إلى أنّ "حضوركم اليوم هنا ونشاطكم أمر مشجّع". وطلب "المساعدة ليس فقط في المال، إنّما أيضًا في معركة ​مكافحة الفساد​، لأنّ الأزمة كبيرة جدًّا، ويتمّ حلّها بضغط من قبلكم، حيث يجب على كلّ منّا أن يتحمّل مسؤوليّته".
رقم : 905234
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