طهران : لا يمكن لأي تحريف أن يبرئ أميركا من شرورها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ردا على المزاعم المتكررة لوزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان الوجود العسكري الأميريكي هو مصدر زعزعة الاستقرار في منطقتنا ولا يمكن لأي قدر من التحريف أن يبرئ الولايات المتحدة من شرورها.



و كتب سعيد خطيب زادة على حسابه على تويتر اليوم الاثنين: "نرفض بشدة اتهامات مايك بومبيو المناهضة لإيران ، والتي تطلق صراحة بهدف إثارة التوتر".



وقال خطيب زادة: إيران ترفض أي هجوم على الاماكن والمنشآت الدبلوماسية.



وشدد خطييب زادة على أن الوجود العسكري الأميركي هو مصدر عدم استقرار في المنطقة ولا يمكن لأي قدر من التحريف أن يبرئ الولايات المتحدة من شرورها.