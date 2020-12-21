خليل: المجلس النيابي تحمل اليوم مسؤوليته بمجموعة من القوانين

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني علي حسن خليل ان المجلس النيابي تحمل اليوم مسؤوليته بمجموعة من القوانين المتعلقة بحياة الناس.



لفت عضو كتلة التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل إلى أن "​المجلس النيابي​ تحمل اليوم مسؤوليته بمجموعة من القوانين المتعلقة بحياة الناس ومنها ما هو مرتبط ب​التمديد​ لكل ما يتعلق بالعقود والرسوم والجميعات وغيرها".



ولفت خليل في تصريح إلى أن "الأهم هو الوصول الى توضيح فيما يتعلق برفع ​السرية المصرفية​ عن كل الحسابات المتعلقة بالتدقيق الجنائي دون المس بطبيعة النظام وتركيبته"، مشيرا إلى أن "​الدولة​ تتحمل مسؤولياتها بالتدقيق وتنجزه وهذا أمر مهم يسجل في تاريخ عمل المجلس بالاصافة الى أمور أخرى تتعلق بتخفيض كلفة فاتورة ​الدواء​ على المواطن من خلال اعتماد أدوية الجنريك".