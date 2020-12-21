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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 20:17

مواصفات الطائرة المقاتلة CH-4 التي تم إسقاطها في مأرب

مواصفات الطائرة المقاتلة CH-4 التي تم إسقاطها في مأرب
لطائرة الاستطلاعية المقاتلة CH-4 التابعة لسلاح الجو السعودي والتي تم إسقاطها اليوم الاثنين، في محافظة مأرب تتمتع بمواصفات نوعية، كونها تنافس في قدراتها طائرة الـ mq الأمريكية، والتي يعتمد عليها تحالف العدوان في توفير المعلومات في مختلف الجبهات وخصوصاً الحدودية منها وكذلك الرصد والاستهداف.

طائرة CH-4 بدون طيار الصينية تحظى بشهرة عالمية واسعة، وتجمع بين إمكانيات الاستطلاع والقصف، وهي أولى من نوعها التي تصدر إلى خارج الصين، ويفتخر مصنعو الطائرة CH-4 بأنها الأقوى والأروع من حيث قدرتها على الحمل وكفاءتها الطيرانية في العالم، فإن كفاءتها الشاملة أفضل من الطائرة الأمريكية من دون طيار.

يصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تطوف على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية باستخدام شبكة التخطيط الهوائية الجديدة.

وتبلغ الكفاءة الهوائية للطائرة الصينية بدون طيار من طراز CH-4 في حالة الطواف إلى ما بين 20 و22، ويعد هذا الأكثر تقدما في العالم. فإذا كان وزن الإقلاع هو 1350 كيلوغراما والكفاءة الهوائية هي 20 فهذا يعني أن المقاومة الهوائية تعادل 62.5 كيلوغرام فقط”.

وكما تفاخر العدوان بامتلاكه هذه الطائرة التي تتمكن من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات حول قتال العدو، ومن تنفيذ عمليات عسكرية والدوريات في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.

هذا وتتمكن الطائرة من دون طيار من طراز CH-4 من شن هجمات على أهداف أرضية باستخدام الصواريخ من ارتفاع يفوق 5 آلاف كيلومتر.

وقد تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعوي في محافظة مأرب.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة استطلاعية مقاتلة من نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي، مضيفا إنه تم استهداف الطائرة بصاروخ مناسب لم يكشف عنه بعد.

ولفت إلى أنه تم إسقاط الطائرة أثناء قيامها بمهام عدائية في مدغل بمحافظة مأرب.

وفي 7/1/2020م أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف .. كما تم أسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في جيزان بتاريخ 29 أغسطس 2018، كما تم إسقاط طائرة ثالثة من ذات النوع في 23 ديسمبر من ذات العام في أجواء محافظة صعدة الحدودية.
رقم : 905241
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