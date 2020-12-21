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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 20:18

الحشد الشعبي يعلن اعتقال قيادي بـ"داعش" في الأنبار

الحشد الشعبي يعلن اعتقال قيادي بـ"داعش" في الأنبار
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الإثنين، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي، بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن "قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي واللواء الثاني بالحشد، اعتقلت اليوم الاثنين، قياديا بداعش في الانبار".

وأضاف أن "العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت من استخبارات الحشد واستخبارات اللواء، أسفرت عن اعتقال الداعشي والذي يشغل صفة أمنية في التنظيم الإجرامي في قاطع محافظة الانبار".

في سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن ضبط عتاد عسكري لـ "داعش" لمحافظة كركوك شمالي البلاد.

وقالت الوكالة في بيان إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل أحد الأوكار التابعة لعصابات داعش في قضاء داقوق في محافظة كركوك".

وأوضحت أن "الكدس بداخله 11 عبوة محلية الصنع على شكل جلكان 10 لترات تحتوي على مادة C4 و11 مسطرة تفجير تعمل بالضغط و11 قداحة تفجير"، مضيفة أنه تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
رقم : 905243
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