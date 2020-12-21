القوات التركية تقصف منطقة عين عيسى شمال الرقة

جددت القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقاً من مناطق بريف الرقة الشمالي.



وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها قصفوا بالمدفعية محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية.



واستهدفت القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها أمس الأول بالقذائف المدفعية منازل المواطنين في قريتي صيدا ومعلق شمال شرق مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل.