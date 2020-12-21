القطيف .. واستمرار القمع من قبل سلطات آل سعود

وتم الكشف عن اعتقال الكاتبة اشتياق محمد آل سيف، بعد شهور من اعتقال زوجها الشيخ عبد الغفار الزاهر ونجلها.



وقالت مصادر حقوقية إن سلطات آل سعود اعتقلت الكاتبة اشتياق قبل ثلاثة شهور،وقد تكتمت السلطات على مصيرها ومكان تواجدها لتصبح تعتقل عائلة كاملة في السجون.



ورجحت المصادر أن الاعتقال تم على خلفية مطالبتها بالإفراج عن نجلها المعتقل بتهمة “حرية الرأي والتعبير”.



وعرضت الكاتبة اشتياق قبل أيام على المحكمة الجزائية وأمر القاضى بسجنها لمدة 6 أشهر في سجن الدمام.



والكاتبة اشتياق، معلمة لغة إنجليزية. كاتبة مقالات حرة وشاعرة لها اسهامات في إقامة الفعاليات وإدارة الملتقيات الثقافية،وعملت في تنظيم الرحلات الترفيهية والمعرفية والتعليمية للمجموعات الطلابية والعوائل،وهي ايضا صاحبة مبادرة (لمة حبايب) للرحلات الأسبوعية وتفعيل برامج تثقيفية لمرتادي الكورنيش.



وفي تشرين أول/ أكتوبر 2020، اقتحمت قوات تابعة لـ “رئاسة أمن الدولة”، التي يشرف عليها ولي العهد محمد بن سلمان، عدداً من المنازل في بلدة الربيعية وحي أم الجزم في القطيف، واعتقلت ثلاث نساء، من دون معرفة الأسباب وراء ذلك.



وفي سياق متصل فقد اعتقلت السلطات السعودية الشيخ حسين النمر في خطوة جديدة تستهدف علماء الدين شرقي المملكة ليصل عدد علماء المعتقلين تعسفيا 16 عالما.



ويأتي الإستهداف الجديد، الذي نددت به منظمات حقوقية ودولية، بعد أيام من هدم مسجد في العوامية وقبل أيام من الذكرى الخامسة لإعدام آية الله نمر باقر النمر.



انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان والحريات، وحملاته الممنهجة ضد منطقتي القطيف والأحساء، وخاصة استهداف رجال الدين فيهما، زادت وتيرتها في الاونة الأخيرة.



وهي بالأصل لم تهدأ يوما، واخر هذه الانتهاكات والحملات اعتقال الشيخ حسين النمر، بعد يومين من اخفائه، ليعترف النظام بعد ذلك باعتقاله.



هذا الاعتقال يأتي قبل أيام من احياء الذكرى السنوية الخامسة لإعدام اية الله نمر باقر النمر.



وبعد أيام من هدم النظام لمسجد الإمام الحسين في الزارة جنوب بلدة العوامية بعد تطويقه، مع العلم انه في هذا المسجد كان الشهيد النمر يؤم المصلين ويلقي خطبه .



وفي هذا الصدد فقد رأت منظمات حقوقية استمرار نظام آل سعود باعتقال رجال الدين الشيعة إنتهاك قانوني صارخ، وممارسة للتمييز الطائفي، معتبرة ان هذه الممارسات بعيدة كل البعد، عما تدعيه السلطات من احترام الحقوق والحريات ومن إجراء إصلاحات وتغيير.



من جانبها فق شجبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، الاعتداء السلطوي وعمليات الاعتقال الممنهجة التي تعرض لها رجال الدين في القطيف والأحساء في الاونة الأخيرة على يد القوات العسكرية، معتبرة انها اعتقالات سياسية تمارسها السلطة منذ فترة طويلة مفبركة قضية معينة، لحسابات في ذهنها ولاعتبارات سياسية.



كذلك نددت منظمتا أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” ومركز الخليج لحقوق الإنسان، بالهجمة العسكرية الهمجية ضد القطيف والأحساء، والانقضاض السلطوي على علماء ورجال الدين، من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، ومن دون أي تهم واضحة.



معتبرة أن هذه الاعتقالات تعد دليلا واضحا على تعاظم سياسة الاعتقالات التعسفية، والإفلات من العقاب داخل أجهزة السلطات في السعودية، وتفاقم سياسة التمييز العنصري على أساس المعتقد.



يذكر ان هدم المسجد في العوامية يأتي ضمن مخطط لاستهداف عشرات المباني في شارع الثورة مركز انطلاق الانتفاضة الثانية في القطيف، ويستهدف معالم القطيف أو ما تبقى منها، عبر عملية الهدم والردم والاعتداءات الانتقامية من الحراك الثوري المطلبي السلمي في المنطقة في مواجهة الظلم والاستبداد والحرمان الاجتماعي.



وتندرج هذه الاعتقالات ضمن مسلسل استهداف متواصل من قبل النظام السعودي لأهالي القطيف.



وذلك على خلفية الحراك السلمي الذي بدأوه في عام 2011، مطالبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي.



وشهدت المملكة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حملة اعتقال كبيرة قادها ولي العهد.



طالت المئات من الناشطين والحقوقيين، حاولوا رفض استمرار القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.







