السيد الصدر يدعو التجار لمساندة الفقراء لتجاوز الأزمة الاقتصادية

دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، التجار إلى مساندة الفقراء لتجاوز الأزمة الاقتصادية.



وقال السيد الصدر في تغريدة، "أيها الأخوة التجار ها أنا أدلكم على تجارة لن تبور، وذلك أن تواسوا شعبكم"، مضيفاً أن "أخوتكم وأبناءكم الذين يعانون الفقر والفاقة في هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يريد من خلالها العدو إذلال الشعب".



وتابع: "لا تكونوا ظهيراً للعدو وكونوا مع إخوتكم واتقوا الله يا أيها المؤمنون، فلا تسرفوا في الأسعار لاسيما المآكل والملبس والوقود والأمور الحياتية".



ومضى بالقول أنه "لتعلموا أن هناك أياديا خفية من الداخل والخارج تريد النيل من لقمة الشعب وعملته وقوته لكي تستفيد بلدانهم وأحزابهم".