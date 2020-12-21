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الاثنين 21 كانون الأول 2020 ساعة 22:36

لبنان:تسجيل 13 وفاة و1182 إصابة جديدة بكورونا

لبنان:تسجيل 13 وفاة و1182 إصابة جديدة بكورونا
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1182 إصابة جديدة وتسجيل 13 حالة وفاة ليوم الاثنين.

وأعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 1182 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازياً مع تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بالمرض (عن يوم أمس الأحد).

ولفتت الوزراة، في تقريرها اليومي، إلى أنه تم تسجيل 1173 إصابة مثبتة محلياً، في حين أن هناك 9 حالات وافدة، و3 حالات تعود لمصابين في القطاع الطبي. وأشارت الى أن العدد الإجمالي للإصابات في ​لبنان​ بلغ 159286 إصابة، في وقت بلغ عدد ​ضحايا​ الوباء الإجمالي في البلاد 1294 حالة.

كما أفادت بأن عدد ​الإصابات​ الإجمالية بالقطاع الطبي منذ انتشار "كوفيد 19" في البلاد حتى اليوم ارتفع ليصل إلى 1907 إصابة.

حيث اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن خلال استقباله وفد "منبر لبنان الثقافي" في دارته ببعلبك، أن "أي خطة لمواجهة جائحة كورونا هي خطة وقائية"، وقال: "لقد اعتمدنا في لبنان التدرج في أي خطة، وهي سهلة الالتزام والمنال اذا التزم بها المواطنون. وفي المقابل، في هذه الحال لا يمكننا أن نضمن معدل الإصابات والاستشفاء والوفيات، لان هذا الأمر يقع على مدى تحمل الفرد المسؤولية".

أضاف: "إن الفئات المتقدمة في السن، يفترض بوعيها ومكانتها، أن تتخذ الحذر أكثر في مواجهة الفيروس. ولهذا، كان عدد الوفيات مرتفعا في الدول الاوروبية لأن مجتمعها هرم، على عكس مجتمعنا الفتي".

وتابع: "يتوجب علينا في الفترة المتبقية لوصول اللقاح أن نتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتشدد في تطبيقها، لأننا ذاهبون إلى هدف نسعى إليه منذ فترة طويلة، وبشكل أو بآخر مهما تضاربت المعلومات او الإشاعات أو الأبحاث بشأن اللقاح، فهو يوفر حيزا من الأمان الصحي الوقائي".

بدوره، شكر رئيس المنبر الدكتور وشاح فرج ل"حسن جهوده في مواجهة جائحة كورونا في لبنان"، وقال: "إن منبر لبنان الثقافي هو منبر فكري وطني، ومنطلقاته ليست سياسية أو مناطقية أو طائفية، واتخذ شعاره التنمية وتحويل المعرفة إلى سلوك ووضع خطة مستقبلية لنشاطاته".
رقم : 905275
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