ممثل 'الجهاد'باليمن: لضرورة تكاتف العلماء وحق الأمة بتحرير مقدساتها

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن أحمد بركة على حاجة الأمة اليوم لتكاتف العلماء الربانيين في شتى أصقاع العالم الإسلامي ليقفوا في جبهة الدفاع عن حقها في قتال عدوها وتحرير مقدساتها.



وأوضح بركة اليوم الاثنين أنه لابد من تكوين رابطة جامعة لعلماء المقاومة تتولى أمور توعية الأمة لمعرفة عدوها وحشد طاقاتها لمواجهة التحديات الحالية والمستجدة، داعيًا إلى مقاومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين بشتى الوسائل المتاحة والوقوف أمام مخططاته الخبيثة.



وأشار إلى وجوب الإشراف على وضع المناهج الدراسية التي تفضح ممارسات العدو الصهيوني في فلسطين وغيرها من البلدان للوقوف أمام الهجمة الكبيرة على المناهج الدراسية في دول التطبيع.



وأضاف بأنه لابد من توعية الأمة بخطورة التطبيع مع العدو الصهيوني والكشف عن عمالة الأنظمة المطبعة وخيانتها لدين الله.