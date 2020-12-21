وصل صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، اليوم الاثنين، إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة في آخر زيارة له قبل انتقال السلطة في واشنطن.



ومن المقرر أن يقود كوشنر وفداً إسرائيلياً - أميركياً إلى المغرب، غداً الثلاثاء، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.



وشارك رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وكوشنر في مراسم غرس شجرة بغابة "الأمم" التابعة للصندوق القومي اليهودي بمدينة القدس المحتلة، بحسب المصدر ذاته.



وفي مؤتمر صحافي مشترك نقلته القناة، قال نتنياهو مخاطباً كوشنر: "تركت بصمتك على الشرق الأوسط كله"، في إشارة إلى اتفاقات التطبيع.



وأضاف أن "دولاً عربية أخرى ستمضي على طرق التطبيع هذا. وسيلتقي (رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي) مائير بن شبات غداً ملك المغرب، محمد السادس".



ومن جهته، قال كوشنر: "في الأشهر الأربعة الماضية توصلنا إلى أربع اتفاقيات. وستظهر فوائد ذلك في المستقبل أيضاً".



وأضاف: "السعودية تسمح للطائرات الإسرائيلية بالمرور فوق أراضيها. تُدرّس المملكة المغربية تاريخ الجالية اليهودية - أشياء كانت ضرباً من الخيال منذ وقت قصير".



ووصل كوشنر الذي يُعَدّ مهندس خطة سلام أميركية معروفة باسم "صفقة القرن" إلى "إسرائيل" برفقة وفد أميركي رفيع المستوى يضم مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط آفي بركوفيتش، استعداداً للسفر إلى المغرب، وفق إعلام عبري.



وكان إعلان الإمارات والبحرين والمغرب والسودان تطبيع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.