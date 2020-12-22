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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 08:40

روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية

روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
اعتبر رئيس الجمهورية حسن روحاني، نظام الجمهورية والانتخابات واصوات الشعب بانها الصرح والبنيان الاساس في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال الرئيس روحاني في تصريحه الاثنين خلال اجتماع حول الحقوق الاساسية والمواطنة: انني بصفتي عملت في مجال الامن القومي اعتقد ان الجمهورية والانتخابات كان لهما الدور الاساس في الحفاظ على ديمومة الدولة.

واضاف: ان الجمهورية والانتخابات واصوات الشعب هي الصرح والاساس الذي حفظ نظام الجمهورية الاسلامية، اذ انه لو راى الشعب اي اشكالية في مجموعة ما او الحكومة او مجلس الشورى فانهم يبادرون لانتخاب افراد افضل في الانتخابات اللاحقة.

واكد الرئيس روحاني ان اصوات الشعب هي الاساس في بناء صرح الدولة في الجمهورية الاسلامية، واضاف: ان مبدأ اسلامية الدولة يؤخذ بنظر الاعتبار دوما كركن اساس ولكن في مجال ركن الجمهورية اود التاكيد بان اصوات الشعب لها الدور الاساس.
رقم : 905341
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