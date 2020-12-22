قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس

أعلنت قناة العهد الفضائية التابعة لحركة عصائب أهل الحق في العراق مؤخراً عن اصدار فيلم وثائقي يتحدث عن القادة الشهداء اللواء قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس اللذان استشهدا في مطار بغداد اثر عملية ارهابية قامت بها طائرات أمريكية بدون طيار، تحت عنوان "الرحلة الأخيرة".



ويستعرض اعلان الفيلم تحليل الأحداث وكيفية تنفيذ وكواليس هذا العمل الارهابي والأدوات التي تم العثور عليها في موقع الحدث فضلاً عن تفاصيل ووثائق يتم عرضها للمرة الأولى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت عن تنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيرة استهدفت فجر الجمعة 3 كانون الثاني 2020، موكباً يقل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن استشادهما وآخرين معهم على الفور.