رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف

وبحسب عبد اللهيان الذي تحدثت في مقابلة صحافية إن "رسالة الشهيد سليماني جاءت بعدما شاهد السيد ظريف وهو يسير مع جون كيري خلال المفاوضات النووية في سويسرا عام 2015 والتي تمخضت عن الاتفاق النووي".

وأضاف عبد اللهياد إن "الشهيد القائد سليماني أراد أن ينبهنا حتى لا نثق بالعدو"، مبيناً والحديث للراحل سليماني "إنني رأيت السيد ظريف يسير مع جون كيري أثناء المفاوضات، ولدي رسالة مفادها أنه أريد من السيد ظريف أن يسلمها إلى جون كيري".

وبخصوص مضمون هذه الرسالة، قال عبد اللهيان: "اتصل به الجنرال الشهيد سليماني وقال إن لدينا وثائق لجنرالات من الولايات المتحدة والبيت الأبيض يرافقون داعش وسوريا".

وتابع أمير عبد اللهيان: "كما لدينا وثائق عن عدد من الطائرات اللوجستية الأمريكية التي كانت في مطار الموصل بالعراق عندما كان هذا المطار تحت السيطرة الكاملة لتنظيم داعش في هذه المنطقة، وأن عددًا من الجنرالات الأمريكيين نزلوا من هذه الطائرات وقادة داعش تم الترحيب بهم، وتفاوضوا لمدة 5 ساعات في مطار الموصل، وتم تفريغ أسلحة جديدة من هذه الطائرات العديدة وتسليمها إلى داعش".

وأوضح مستشار رئيس البرلمان "أكد الجنرال سليماني في رسالته إن على السيد ظريف إعطاء هذه المعلومة لجون كيري والقول إنه إذا كان الجانب الأمريكي جاهزًا، فسنزودهم بالوثائق والملف الصوتي لهذه المحادثات التي جرت خلف الكواليس بين قادة عسكريين أمريكيين وقادة من تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع "لقد سلم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأمريكي جون كيري هذه الرسالة وطبعاً لم يقدم كيري إجابة منطقية على هذا الموضوع".

وأضاف عبد اللهيان "كنت في خدمة الشهيد سليماني ربما لمدة 20 عامًا في وزارة الخارجية، وعندما كان يتحدث، كان يطلب دائمًا مستندًا ويعتمد أقواله على وثائق موثوقة"، مبيناً إن "سليماني رغم كونه جنرالاً وواجباته معقدة، إلا أنه لم يهمل دراسته".



