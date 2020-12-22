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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 09:40

الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا

الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
قال نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، الشيخ نعيم قاسم، أنه لو لم يكن الشهيد اللواء قاسم سليماني الأكثر إيلامًا لأمريكا ومشروعها الاستكباري لما قرر ترامب اغتياله مباشرة وبوضوح، ولو لم تكن نجاحاته وانتصارات محور المقاومة على يديه كثيرة لما كان بهذه المكانة العظيمة.
وبين الشيخ قاسم في مقابلة مع موقع العهد الإخباري اللبناني، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد اللواء سليماني ورفيق دربه الشهيد القائد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، "في الوقت الذي لا تعنينا فيه نتائج الانتخابات الامريكية نعتبر سقوط الطاغية ترامب عبرة للظالمين أما الحُكم على بايدن فهو تابعٌ لسياساته وليعلم بأنَّنا متمسكون بأرضنا واستقلالنا وسنستمر كمقاومة مهما بلغت التضحيات".
وأضاف: من صمد وانتصر على "إسرائيل" وواجه العقوبات ولم يغير مواقفه في أصعب الظروف لن يفرِّط بالانجازات ودماء الشهداء أبدًا مشدداً على ان حزب الله سيكون في الموقع الجهادي بقوة واستعداد ومُهيِّئًا كل إمكانات توازن الردع والدفاع ضد العدو "الاسرائيلي" وملحقات احتلاله.

 
رقم : 905367
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