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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 09:53

أول تعليق من ‘‘حماس‘‘ على عملية باب حطة البطولية

أول تعليق من ‘‘حماس‘‘ على عملية باب حطة البطولية
ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ،مساء أمس الإثنين، عملية باب حطة البطولية، موجهةً التحية لأهالي قباطية وجنين القسام؛ فاليوم أعراس الشهادة تقام في بيوتهم من أجل الأقصى ودفاعا عنه.

وأكّدت "حماس" في بيان صحفي، على أنّ بطولة شعبنا في الدفاع عن الأقصى هي عنوان المرحلة، فدماء الشهادة على باب حطة هي رسالة للمتطرفين والمستوطنين الذين يقتحمون الأقصى، ويحاولون تأدية طقوسهم التلمودية.

وحذرت الحركة الاحتلال من تماديه في الاعتداءات على المسجد الأقصى، والسماح للمتطرفين بانتهاك حرمته، فشعبنا الفلسطيني جاهز للرد على عدوان الاحتلال.

وأضاف بيان حركة ‘‘حماس‘‘ أنّ عملية باب حطة هي رسالة لكل من اختار التطبيع متجاوزاً حقوق شعبنا وأمتنا في المسجد الأقصى، عودوا إلى رشدكم، فالمسجد الأقصى ينتظر منكم النصرة والدعم وليس التطبيع مع عدو مجرم قاتل

ونفذ شاب فلسطيني من قباطية -لم تعرف هويته- ،أمس الأثنين، قد نفذ عملية إطلاق نار على أبواب الأقصى.
رقم : 905370
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