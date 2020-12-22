الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 10:36
البرلمان الأوروبي:

المصادقة على اتفاق لبريكست في الموعد المحدد ‘‘أمر مستحيل‘‘

المصادقة على اتفاق لبريكست في الموعد المحدد ‘‘أمر مستحيل‘‘
اعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أنه بات «مستحيلاً» المصادقة على اتفاق بشأن بريكست في الوقت المناسب ليدخل حيز التنفيذ في 1 يناير، بعدما تجاوز المفاوضون المهلة التي حددوها منتصف ليل الأحد.

وكتب رئيس أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي مانفريد ويبر في تغريدة يوم الاثنين «لقد أضاعت الألعاب السياسية في وستمنستر الكثير من الوقت. أصبح من المستحيل الآن على البرلمان النظر بالاتفاق قبل نهاية العام. لن نوافق على أي نص، إن ذلك مهم للغاية».

وإذ رأى أنه من الضروري عدم "التسرع" في اتخاذ قرار بشأن النص، تعهد بأن يظل البرلمان "شريكاً بناءً" وأشار إلى أنه يمكن تطبيق "آليات أخرى" لحين دخول اتفاق محتمل حيز التنفيذ، قبل 10 أيام فقط من الخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

على سبيل المثال، يمكن تطبيق اتفاق تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة بشكل مؤقت في 1 يناير، ليصادق البرلمان الأوروبي عليه .

لكن عدة مصادر أوروبية ترى أن هذا الاحتمال غير ممكن فنياً إلا إذا تم التوصل إلى توافق قبل عيد الميلاد، وإلا فإن الخروج بدون اتفاق على الأقل على مدى بضعة أيام، يبقى الاحتمال الأكثر ترجيحاً.

حذرت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ناتالي لويزو "في الواقع، سنكون أمام (لا اتفاق)، إن كان بصورة فنية أو لا، لكن في 1 يناير سيكون هناك انفصال كبير علينا الاستعداد لذلك".

وبعدما غادرت رسمياً الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، ينبغي إبرام اتفاق قبل أن تخرج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي في 31 ديسمبر عند الساعة 23,00 ت غ.

في خلاف ذلك، ستخضع المبادلات بين الاتحاد الأوروبي ولندن إلى قواعد منظمة التجارة العالمية أي أنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص، مع عواقب وخيمة على اقتصادات تعاني أصلاً بسبب أزمة وباء «كوفيد-19».
رقم : 905391
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
22 كانون الأول 2020
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
22 كانون الأول 2020
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
22 كانون الأول 2020
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
22 كانون الأول 2020
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
22 كانون الأول 2020
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
21 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
21 كانون الأول 2020
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
21 كانون الأول 2020
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
21 كانون الأول 2020
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
تواطؤ السفارة الامريكية مع بعض الساسة العملاء
21 كانون الأول 2020
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
20 كانون الأول 2020
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
20 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"