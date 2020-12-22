زعيم معارضة فرنسي يدعو لوقف الكراهية ضد المسلمين

دعا زعيم حزب فرنسي معارض، جان لوك ميلينشون، الذي يتزعم حزب "فرنسا المتمردة"، والمعروف بأنه "زعيم أقصى اليسار"إلى وقف الكراهية ضد المسلمين.



وقال جان لوك ميلينشون: إن "هناك كراهية ضد المسلمين في فرنسا متنكرة بزي علماني".



وتابع: "يجب احترام المسلمين كما ينبغي إنهاء الشك المستمر تجاههم".



وأضاف: "أسلوب مكافحة الإرهاب يجب أن يتغير"، وذلك بعد التصريحات المعادية للإسلام التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياسيون آخرون.



وفي سياق متصل، قال ميلينشون إنه حصل على توقيعات 150 ألف مواطن لدعم ترشيحه لانتخابات 2022 الرئاسية.



وكان قد حصل على نسبة غير مسبوقة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2017 بلغت 19.5 في المئة. وكان قد رشح نفسه أيضا للرئاسة عام 2012.



ويتزعم ميلينشون معارضة السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كما أنه من أنصار احتجاجات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة.



وانتقد مرارا طريقة تعامل الحكومة مع تفشي فيروس كورونا في فرنسا حيث تجاوز عدد الوفيات 60 ألفا.



للإشارة هو أن ميلينشون عضو في البرلمان الأوروبي.