البحرين تدعو قطر للتفاوض المباشر في قضية الصيادين

دعت الحكومة البحرينية، إلى التفاوض الثنائي المباشر مع قطر؛ للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السماح لصيادي البلدين بممارسة أنشطتهم.



وقالت وسائل إعلام بحرينية، إن مجلس الوزراء شدد خلال جلسته الأسبوعية، على أهمية التفاوض المباشر مع الدوحة؛ للوصول إلى حل بشأن الصيادين "وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود".



وأشارت إلى "أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بسماح قطر للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية، فيما تسمح المنامة للبحارة القطريين بالصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية".



وفي 12 ديسمبر الجاري، قالت وزارة الداخلية القطرية إن إحدى دورياتها أوقفت طرّاداً بحرياً بحرينياً داخل المياه الإقليمية القطرية، في إطار ممارستها أعمال المراقبة والحماية الاعتيادية.



وأوضحت الوزارة، أنه جرى توقيف بحريني واحد وآخرَين يحملان جنسية دولة آسيوية؛ في أثناء قيامهم بالصيد في منطقة "فشت الديبل" داخل المياه القطرية بـ1.3 ميل بحري.



وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بالبرلمان البحريني، قد كشف الاسبوع الماضي، عن تحرك نيابي حول استهداف السلطات القطرية للصيادين البحرينيين، مشيرا الى أن هذا التحرك النيابي يهدف إلى إعداد ملف شامل حول الانتهاكات بحق الصيادين البحرينيين والذي سوف يحال إلى السلطة التنفيذية لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون.