الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 10:43

البحرين تدعو قطر للتفاوض المباشر في قضية الصيادين

البحرين تدعو قطر للتفاوض المباشر في قضية الصيادين
دعت الحكومة البحرينية، إلى التفاوض الثنائي المباشر مع قطر؛ للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السماح لصيادي البلدين بممارسة أنشطتهم.

وقالت وسائل إعلام بحرينية، إن مجلس الوزراء شدد خلال جلسته الأسبوعية، على أهمية التفاوض المباشر مع الدوحة؛ للوصول إلى حل بشأن الصيادين "وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود".

وأشارت إلى "أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بسماح قطر للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية، فيما تسمح المنامة للبحارة القطريين بالصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية".

وفي 12 ديسمبر الجاري، قالت وزارة الداخلية القطرية إن إحدى دورياتها أوقفت طرّاداً بحرياً بحرينياً داخل المياه الإقليمية القطرية، في إطار ممارستها أعمال المراقبة والحماية الاعتيادية.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى توقيف بحريني واحد وآخرَين يحملان جنسية دولة آسيوية؛ في أثناء قيامهم بالصيد في منطقة "فشت الديبل" داخل المياه القطرية بـ1.3 ميل بحري.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن بالبرلمان البحريني، قد كشف الاسبوع الماضي، عن تحرك نيابي حول استهداف السلطات القطرية للصيادين البحرينيين، مشيرا الى أن هذا التحرك النيابي يهدف إلى إعداد ملف شامل حول الانتهاكات بحق الصيادين البحرينيين والذي سوف يحال إلى السلطة التنفيذية لتقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون.
رقم : 905393
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
22 كانون الأول 2020
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
22 كانون الأول 2020
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
22 كانون الأول 2020
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
22 كانون الأول 2020
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
22 كانون الأول 2020
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
21 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
21 كانون الأول 2020
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
21 كانون الأول 2020
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
21 كانون الأول 2020
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
تواطؤ السفارة الامريكية مع بعض الساسة العملاء
21 كانون الأول 2020
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
20 كانون الأول 2020
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
20 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"