الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 11:22

أمير قطر يبعث رسالة خطية لسلطان عُمان

أمير قطر يبعث رسالة خطية لسلطان عُمان
بعث أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، برسالة خطية إلى سلطان عُمان "هيثم بن طارق آل سعيد".

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، الاثنين، أن الرسالة تضمنت دعوة من أمير قطر لسلطان عمان من أجل حضور القمة السادسة لرؤساء الدول المُصدّرة للغاز.

وتستضيف قطر القمة المقبلة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز، وهي منظمة حكومية دولية، تتكون من الدول الرائدة في العالم المصدّرة للغاز، وتمّ تأسيسها بهدف زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيها، وتتخذ من الدوحة مقراً.

وأوضحت الوكالة العُمانية، أن الرسالة تسلَّمها أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العُماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان، خلال استقباله سفير قطر في مسقط، الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبينت أنه جرى "استعراض العلاقات الثنائيّة الطيّبة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات".

وفي 7 ديسمبر الجاري، هاتفَ أمير قطر، سلطانَ عُمان وجرى خلال الاتصال "تبادل الأحاديث الودّية وأوجه التعاون الأخوي القائم بين البلدين".

وتأتي هذه الاتصالات في ظل الوساطة التي تجريها الكويت لرأب صدع مجلس التعاون من جراء الأزمة التي عصفت به منذ 2017.
رقم : 905404
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
22 كانون الأول 2020
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
22 كانون الأول 2020
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
22 كانون الأول 2020
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
22 كانون الأول 2020
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
22 كانون الأول 2020
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
21 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
21 كانون الأول 2020
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
21 كانون الأول 2020
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
21 كانون الأول 2020
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
تواطؤ السفارة الامريكية مع بعض الساسة العملاء
21 كانون الأول 2020
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
20 كانون الأول 2020
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
20 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"