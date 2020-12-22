الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 11:33

الدوحة تشهد مباحثات عسكرية بين قطر وباكستان

الدوحة تشهد مباحثات عسكرية بين قطر وباكستان
أجرت دولة قطر وباكستان، الاثنين، مباحثات عسكرية بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين وتطويرها.

وقال بيان لوزارة الدفاع القطرية، إن وزير الدولة لشؤون الدفاع "خالد العطية" ورئيس هيئة الأركان الفريق ركن "غانم بن شاهين الغانم" التقيا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني "نديم رضا"، في العاصمة الدوحة.

وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها".

ولم يذكر بيان الوزارة القطرية تفاصيل إضافية عن زيارة المسؤول العسكري الباكستاني ومدتها، باستثناء أن اللقاء حضره عدد من كبار قادة القوات المسلحة القطرية.

وكانت القوات الجوية القطرية قد نفذت في فبراير الماضي، تمريناً مشتركاً مع نظيرتها الباكستانية في العاصمة الدوحة.

ويرتبط البلدان بعلاقات واتصالات عسكرية قوية، حيث وقعا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون العسكري، منها الاتفاق المتعلق بانتداب أفراد القوات الباكستانية إلى قطر عام 1985، والتعاون الدفاعي عام 2010، ومذكرة تفاهم لأنشطة البحث والتعاون الأكاديمية عام 2016.
رقم : 905409
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
22 كانون الأول 2020
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
22 كانون الأول 2020
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
22 كانون الأول 2020
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
22 كانون الأول 2020
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
22 كانون الأول 2020
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
21 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
21 كانون الأول 2020
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
21 كانون الأول 2020
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
العقوبات الغربية تنهش الجسد السوري المنهك وسط صمتٍ مخزٍ
21 كانون الأول 2020
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
تواطؤ السفارة الامريكية مع بعض الساسة العملاء
21 كانون الأول 2020
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
20 كانون الأول 2020
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"
20 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
الحكومة العراقية ليست جادة في متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم وابو مهدي
وزير الخارجية يفند إدعاءات مندوب السعودية لدى مجلس الأمن
البصرة تكمل استعدادها لإفتتاح شارع "الشهيد أبو مهدي المهندس"