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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 13:03

سوريا.. اعادة تشغيل مطار حلب الدولي

سوريا.. اعادة تشغيل مطار حلب الدولي
أعلنت وزارة النقل السورية عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد انقطاعه عن الخدمة لأكثر من ثماني سنوات بسبب الحرب وتجهيزه بكافة المستلزمات الفنية والتشغيلية واستقبل عدد من الرحلات المحلية والدولية.

وذكرت الوزارة في بيان لها على صفحتها على الفيسبوك أنه عاد توقيف نشاط المطار في ٢٦ آذار ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا وتعليق عمل المطارات والرحلات الجوية حتى يوم ٢١ كانون أول ٢٠٢٠.

وأعلن استئناف التشغيل وجاهزيته لاستقبال الرحلات وإقلاعها وفق برمجة الرحلات من قبل شركات الطيران الوطنية والخارجية.

وأضافت الوازرة أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والصحية وتطبيق تعليمات وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي ICAO بهذا الخصوص بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات المعنية.

وبينت الوزارة أنه تم في مطار حلب تركيب ثلاث مجموعات توليد كهربائية كتيمة لتأمين مصدر تغذية احتياطية لضمان جاهزية واستمرار العمل في المطار.

بالإضافة إلى تركيب كبل ضوئي F/O للوصل الشبكي لنظام التحكم بالإنارة الملاحية في مطار حلب الدولي لتأمين طريقة وصل ضوئية وفق أحدث المواصفات بسبب قدم التجهيزات القديمة.

وأشارت الوزارة أنه تم توسع وتقوية الممر الموازي في مطار حلب الدولي وتأتي أهمية المشروع من تحويل الممر الموازي Taxiway الى مهبط ثان للمطار وبالتالي عدم توقف حركة المطار نهائياً عند وجود أعمال صيانة أو تحديث أحد المهابط.

وفي وقت سابق قال مدير مطار حلب الدولي محمد المصري في تصريح خاص لـ”الوطن” عن جهوزية المطار بنسبة ١٠٠ بالمئة لعودة التشغيل عند صدور قرار الفريق الحكومي بإعادة حركة الطيران من وإلى المطار خلال الأيام القليلة القادمة.

وفي سياق منفصل أوضحت وزارة النقل، أن العمل مستمر لإعادة تأهيل استراد حلب دمشق كاملاً وصيانة المواقع المتضررة مع الجسور الواقعة عليه.

وأشارت الوزارة، في بيان، عبر قناتها على “التيليغرام” إلى “استمرار العمل لاستثمار تحويلة حلب الجنوبية واستكمال الربط الطرقي بين مدخل حلب الجنوبي مع المدخل الشرقي، حيث يتم تنفيذ مشروع استكمال التحويلة ، وتم استئناف العمل بمشروع استكمال إنارتها بعد منحه فروقات الأسعار الطارئة أصولاً”.

وتابعت الوزارة حول صيانة وتأهيل جسور على تحويلة حلب الجنوبية أنه “تم الانتهاء من صيانة سبعة جسور(الراموسة الأول والثاني- قويق – الإسمنت – العقدة العاشرة – عقدة المطار-جسر القامشلي) ، وحالياً قيد الانتهاء من إجراءات التعاقد لإعادة تأهيل جسري عسان والنيرب على التحويلة”.

ولفتت إلى إزالة السواتر والعوائق على مدخل الطريق الدولي اللاذقية – حلب المعروف بطريق m4 لوضعه في الخدمة، وافتتاح السير على جسري قناة الري على طريق حلب – الرقة بعد أن تم الانتهاء من تنفيذهما، بالإضافة إلى تحسين ورفع مستوى معايير الأمان والسلامة الطرقية.
رقم : 905423
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