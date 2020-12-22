شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني

ونقلت الصحافة الإيرانية تصريحات الأدميرال شمخاني عقب اجتماعه بمستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب الذي وصل صباح اليوم في زيارة رسمية إلى العاصمة طهران.

وقال الأدميرال شمخاني "إن الجمهورية الإسلامية عازمة على الانتقام الشديد" من مرتكبي الجريمة التاريخية"، مبيناً إن الهدف من "الانتقام الشديد" هو منع "استمرار الأعمال الإرهابية والطائفية والمناهضة للأمن التي تقوم بها الولايات المتحدة وعملائها" وإجبارهم على "مغادرة المنطقة".



وتأتي تصريحات شمخاني عشية الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي بطائرة مسيرة قرب مطار العاصمة بغداد، فجر الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.