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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 14:49

قرقاش: الإعلام القطري يقوض حل الأزمة

قرقاش: الإعلام القطري يقوض حل الأزمة
اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن "الأجواء السياسية تتطلع لإنهاء الأزمة الخليجية، لكن وسائل إعلام قطرية مصممة على تقويض أي اتفاق" حسب تعبيره.

وكتب قرقاش في تغريدة على"تويتر" أن الأجواء السياسية والاجتماعية تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي إتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي إتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير" على حد قوله.

وكان وزير الخارجية الكويتي "أحمد ناصر الصباح" تحدث في وقت سابق عن مباحثات "مثمرة" جرت في إطار "تحقيق المصالحة.

وستعقد قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، في الخامس من يناير المقبل، والتي تأمل الكويت بأن "تشكل فرصة لدارسة الأوضاع في المنطقة"، وفق ما قال نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد الجار الله".
رقم : 905436
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