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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 15:28

ارتقاء إيران في إنتاج العلوم التقنية والهندسية في العالم

ارتقاء إيران في إنتاج العلوم التقنية والهندسية في العالم
أعلن رئيس قاعدة الاستشهادات العلمية للعالم الإسلامي ان الجمهورية الإسلامية الايرانية اصبحت رائدة في نمو الإنتاج العلمي في مجال التكنولوجيا والهندسة في العالم واحتلت المرتبة الـ 11.

وقال محمد جواد دهقاني اليوم الثلاثاء إن إيران اصبحت رائدة في مجال نمو الإنتاج العلمي والهندسي في العالم مضيفا: على الرغم من أننا نقترب من نهاية عام 2020 ، إلا أن الإنتاج العلمي في ايران يمضي قدما الى الامام وعند مقارنة الانتاج العلمي مع عام 2019 ، نشهد نمو البلاد في الانتاج العلمي و اصبحت ضمن 25 قوة علمية في العالم

وذكر: وفقًا لقاعدة بيانات Scopus ، في عام 2020 نجحت إيران لتحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم نمو جودة العلم في مجال التكنولوجيا والهندسة.

وصرح أنه في عام 2020 ، بلغت حصة إيران من العلوم التقنية والهندسية في العالم حوالي 2.7 بالمائة ، مشيرًا إلى أنه في عام 2010 ، كانت حصة إيران 1.7 بالمائة ، وهذا وارتفع الرقم إلى 2٪ في عام 2014 والى 2.4٪ في عام 2017. في عامى 2018 و 2019 ، كانت حصة إيران هي نفسها .

وأشار دهقاني إلى أن نصيب إيران من إجمالي الإنتاج العلمي العالمي عام 2020 يبلغ نحو 1.98 بالمئة.

وقال دهقاني حول مرتبة إيران في إنتاج العلوم الفنية و الهندسية بانها وصلت مرتبة الإنتاج العلمي الإيراني في عام 2020 في مجال التكنولوجيا والهندسة على أساس Scopus إلى الـ 11.
رقم : 905440
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