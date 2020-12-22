مؤشر بورصة طهران يغلق مرتفعا 8496 نقطة

أغلق مؤشر بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية، جلسة تداول اليوم الثلاثاء، على ارتفاع 8496 نقطة الى مستوى 1,444,889 نقطة.



وتمكنت السوق من تحقيق المكاسب قبل الاغلاق بساعة بعد انخفاض شهدته الجلسة الافتتاحية.



وتداول المتعاملون 11.2 مليار سهم وورقة مالية في اطار 1.6 مليون صفقة بقيمة 122.77 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال).



وقادت صعود المؤشر العام مكاسب أسهم " كل كهر" للتعدين و" ايران خودرو" للسيارات وايران للاتصالات ومصرف "بارسيان".



من جهة ثانية صعد مؤشر آيفكس للسوق الموازي 174 نقطة الى مستوى20,119 نقطة بتداول 3.3 مليار سهم بقيمة 71.88 تريليون ريال.