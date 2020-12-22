الاحتلال يُجبر سيدة على هدم منزلها بسلوان

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي سيدة مقدسية على هدم منزلها في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، قسريًا، بحجة البناء دون ترخيص.



وقالت السيدة شهيرة غيث إنها بعدما تمكنت من تأجيل قرار الهدم، فوجئت بقوات من شرطة الاحتلال تحيط بالمنزل، ولدى سؤالهم عن السبب أبلغها أحدهم برفض البلدية تجميد الهدم، وعليه ستقوم الجرافات بهدمه اليوم الثلاثاء، وتفرض عليها غرامة مالية "أجرة هدم" قيمتها 70 ألف شيكل.



وأضافت أنها أبلغت الشرطي بأن المحامي تمكن من تأجيل الهدم لتاريخ 22/12/2020، إلا أن الشرطي أكد لها أن البلدية رفضت التأجيل من جديد وقرار الهدم سينفذ.



وأوضحت أنها اتصلت بالمحامي لإبلاغه بالأمر، والذي أكد لها أن بلدية الاحتلال رفضت تجميد أو تأجيل قرار هدم المنزل، مشيرة إلى أنها اضطرت لتنفيذ الهدم رغم صعوبته، وعدم وجود أي مأوى لها.



وقالت غيث:" سأقوم بنصب خيمة وأعيش فيها مع أبنائي، قمت ببناء المنزل المبني من (الصاج المقوى-البلاليت) بعد سنوات عشتها بالإيجار"، لافتة إلى أنها تعيش في منزلها منذ ثلاثة شهور.