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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 15:33

هيئات مغربية ترفض زيارة وفد أمريكي "إسرائيلي" لبلادها

هيئات مغربية ترفض زيارة وفد أمريكي "إسرائيلي" لبلادها
رفضت هيئات سياسية ومدنية وشبابية في المغرب، زيارة الوفد الأمريكي - الإسرائيلي إلى البلاد، والمرتبطة باستئناف التطبيع بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان لـ"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، التي تضم مجموعة من الهيئات الإسلامية والقومية واليسارية، تعليقًا على الزيارة.

وقالت المجموعة: "اليوم من الأيام الأكثر إثارة لمشاعر الغضب والسخط والاحتجاج في قلوب المغاربة"، لافتة إلى أن المغاربة "مصدومون من إقدام المغرب على إعلان استئناف التطبيع مع إسرائيل".

وجددت التأكيد على أن "كل صفقات التطبيع ساقطة بإرادة كل أطياف الشعب المغربي"، داعية مكونات المجتمع المدني والشعبي والحقوقي والنقابي لإطلاق عملية "تعبئة شاملة طويلة الأمد لحماية الوطن من دنس الصهاينة".

ودعت أبناء الشعب المغربي لاعتماد كل الأشكال الاحتجاجية المتاحة "ضد المشروع التطبيعي التقسيمي وتقوية مناعة المجتمع المغربي إزاءه".
رقم : 905443
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