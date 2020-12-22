قال المتحدث باسم وزارة الصحة التنزانية جيرالد تشامى، إن بلاده لا تنوى استيراد أى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).



وأضاف تشامي - في مقابلة مع صحيفة " East African" - أن تنزانيا تعلق آمالها على الأبحاث الخاصة بالتوصل لعلاج لهذا الفيروس يكون مستخلصا من "الأعشاب المحلية".



ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم "إن النهج الذي تتبناه تنزانيا في التعامل مع قضية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتناقض مع النهج الذي يتبناه جيرانها في شرق إفريقيا، خاصة في ظل الزيادة الحديثة في حالات الإصابة بالفيروس" .. مشيريا إلى أن تنزنيا توقفت عن الإعلان عن أي حالات إصابة جديدة بالفيروس.



وكان الرئيس التنزاني جون ماجوفلي قد وصف معركة تنزانيا ضد فيروس (كوفيد ـ19) بأنها بمثابة "حرب"، وكان من أوائل الرؤساء الأفارقة الذين سارعوا إلى اللجوء إلى العلاجات التقليدية لاسيما العلاج الذي أعلنت عنه مدغشقر على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأنه لا توجد أي دلائل تشير إلى فاعلية هذا العلاج العشبي.