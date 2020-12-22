مسؤول مصري: العدد الحقيقي لإصابات كورونا 10 أضعاف المعلن

أعلن عضو اللجنة القومية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، محمد النادي، أن "العدد الحقيقي لإصابات فيروس كورونا يقدر بعشرة أضعاف المُعلن" رسمياً من جانب السلطات الصحية في البلاد.



وقال النادي في تصريحات متلفزة امس الاثنين: لدينا إصابات كورونا أكبر من المُعلن، وان الرقم الحقيقي لإصابات كورونا في مصر عشرة أضعاف المعلن"، مضيفا: "ونبقى مجاملين"، أي أننا نتحدث عن أدنى تقدير محتمل.



وتابع: "لو أجرينا دراسة جينية لفيروس كورونا قد نجد السلالة الجديدة في مصر"، في إشارة إلى السلالة الجديدة التي كشف عنها في بريطانيا ودول أخرى.



وحذر من أن الفيروس "سيكون أسرع انتشاراً في الفترة المقبلة"، بينما قال إنه رغم اتخاذ معدل الانتشار منحنىً متصاعدا إلا أن مضاعفاته ليست مختلفة عن ما حدث في الموجة الأولى.



ولفت إلى أن "مصر أتاحت موقعا إلكترونيا تابعا لوزارة الصحة لبدء لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاحات، وأن الأولوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمقاتلين".



وأمام ارتفاع معدل الإصابات، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ضم 30 مستشفى، لمنظومة فرز وعزل مرضى فيروس كورونا، وذلك تزامنا مع بدء الموجة الثانية من الوباء.



زخوفا من انتشار الفيروس بين الطلاب، قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، إن الوزارة قررت عدم احتساب باقي أيام الترم الأول من الغياب، وتطبيق تناوب العاملين منعا لانتشار فيروس كورونا، وقرار التناوب متروك للمديريات والمحافظين.



وبين، أن الوزارة تعمل على تطبيق حالة من التوزان الآن، فتعمل على الحفاظ على أفراد المنظومة الدراسية، وأيضا استمرار العام الدراسي كما هو.



وقال: الدراسة مستمرة ولكن من يريد أن يستكمل الدراسة من المنزل أصبح الأمر متاح، ولن يطبق عليهم الغياب.



إلى ذلك اتهم النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الصحة في البرلمان المصري، المواطنين بالتسبب في انتشار فيروس كورونا. وقال في تصريحات صحافية، إن القفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا جاء بسبب حالة الاستهتار التي عليها المواطنون نتيجة عدم إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.



ولفت إلى أنه مازالت هناك حالة من الزحام بين المواطنين وعدم ارتدائهم الكمامات، على الرغم من تعليمات الحكومة بضرورة إتباع التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، مؤكدا أن على المواطنين ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حتى لا يتفاقم الوضع وتزيد عدد حالات الإصابات بالفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة فجر أمس، إصابة 664 حالة جديدة إضافة إلى 29 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر إلى 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.