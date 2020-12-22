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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 15:53

تقليل زمن إصلاح آبار النفط بتقنية النانو الإيرانية

تقليل زمن إصلاح آبار النفط بتقنية النانو الإيرانية
تمكن فريق من الباحثين الايرانيين في جامعة شريف إيران للتكنولوجيا من توطين وانتاج المعدات ذات تقنية متقدمة تستخدم في صناعة النفط بتقنیة النانو، بما في ذلك التعبئة الذاتية للنفخ في عملية الحفر التي تقلل زمن إصلاح الآبار إلى أقل من شهر.

وقال الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب احمد محمدي : انطلق هذا المشروع بالتعاون مع الشرکة من أجل استخدامه في عمليات حفر آبار النفط بما في ذلك حقن الأحماض المختارة والجل والأسمنت واختبار الآبار".

واوضح محمدي أن اداة التعبئة الذاتية للنفخ في عملية الحفر تستخدم في عمليات إصلاح وصيانة وتحفيز آبار النفط والغاز، قائلا : تتيح هذه الأدوات إمكانية إجراء عمليات کحفر واصلاح الآبار والحفر الحمضي والعديد من العمليات الأخرى.

وتابع الرئيس التنفيذي للشرکة: یساعد استخدام هذه المعدات -التي تتمتع باداء افضل من نظائرها الاجنبیة- صناعة النفط الإيرانية علی مسار الاكتفاء الذاتي ويبين مدى إمكانية منع التدفق غير الضروري للعملات الأجنبية.
رقم : 905447
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