الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 16:31

جامعة ايرانية تصنع أول لقاح لسرطان الدماغ في غرب آسيا

جامعة ايرانية تصنع أول لقاح لسرطان الدماغ في غرب آسيا
نجح باحثون في جامعة أرومية (شمال غرب ايران) في صنع أول لقاح لسرطان الدماغ والثدي في غرب آسيا.

وفي تصريح لمراسل وكالة فارس، اشار رئيس معهد بحوث التكنولوجيا الحيوية بجامعة أرومية، نوروز دليرج، الى اجراء ابحاث على الخلايا السرطانية استمرت 20 عامًا ، وقال: لقاح سرطان الدماغ، الذي له تأثير على سرطانات الدماغ المتقدمة، دخل مرحلة الحقن السريري خلال السنوات الثلاث الماضية وتمكن من اجتياز هذه المرحلة بنجاح.

واضاف: تم صنع اللقاح بطريقة يتم فيها أخذ الخلية من المريض ومن خلال إجراء التغييرات، يتم إرجاع نفس الخلية إلى المريض كخلية تزود المضاد لتقوية نظام الدفاع في الجسم ضد السرطان.

وتابع رئيس معهد بحوث التكنولوجيا الحيوية بجامعة أرومية: من أجل علاج سرطان الدماغ، تم إجراء ثلاث علاجات سريرية، ودخل حوالي 10 إلى 15 مريضًا في عملية العلاج، وأثناء حقن اللقاح للمريض الذي كان قادرا على تلقي اللقاح حتى المرحلة الأخيرة، رأينا تحسن تام لصحة المريض وتقوية جهازه المناعي، ولا يزال على قيد الحياة.

ومضى دليرج قائلا: ان المعرفة التقنية لهذا اللقاح تنفرد بها جامعة أورمية، وأي استخدام لهذا اللقاح يعتمد على التنسيق والحصول على ترخيص من الجامعة.

ولفت الى ان جامعة ارومية على استعداد تام لتقديم الخدمات في جميع انحاء البلاد وحتى خارج ايران.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الدكتور دليرج المعرفية هي أول شركة في مجال العلاج المناعي للسرطان يتم اعتمادها من قبل منظمة الغذاء والدواء الايرانية، وتسعى الشركة حاليا للحصول على ترخيص لهذا اللقاح.
رقم : 905458
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
22 كانون الأول 2020
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
22 كانون الأول 2020
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
22 كانون الأول 2020
قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس
قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
22 كانون الأول 2020
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
22 كانون الأول 2020
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
22 كانون الأول 2020
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
22 كانون الأول 2020
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
21 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
21 كانون الأول 2020
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
قصف المنطقة الخضراء.. والفخ الأمريكي المكشوف
21 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة