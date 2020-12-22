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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 16:33

إطلاق قطار شحن بين اسلام آباد وطهران وإسطنبول في 2021

إطلاق قطار شحن بين اسلام آباد وطهران وإسطنبول في 2021
يُعتزم تشغيل خط قطار شحن بين مدن اسلام آباد وطهران اسطنبول في عام 2021 بهدف تعزيز التجارة بين ايران وباكستان وتركيا.

هذا واكد " عادل كارا اسماعيل اوغلو" وزير النقل التركي عقب الاجتماع الوزاري العاشر لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) في اسطنبول، الاتفاق على استئناف النشاط المنظم لهذا الخط ومن المتوقع بدئه في عام 2021.

وكان الخط قد تم تشغليه تجريبيا في سنة 2009 في اطار مشاريع منظمة التعاون الاقتصادي، حيث تم الاعتراف به من قبل منظمة لامم المتحدة كممر دولي يربط البلدان الثلاثة.

ويستهدف خط الشحن خفض مسافة وزمن ترانزيت السلع بين اسلام آباد واسطنبول، حيث إن وبالمرحلة التجريبية قطع القطار مسافة 6500 كم بين المدينتين بنحو 13 يوميا ومن ثم تم تخفيضها الى 11.5 يوم.

ويستغرق شحن البضائع من الدول الاوروبية الى باكستان عن طريق البحر نحو 45 يوما، فيما تبلغ الطاقة القصوى للقطار المزمع 20 عربة قياس 40 بوصة.
رقم : 905459
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