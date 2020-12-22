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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 16:40

عمار الحكيم يلتقي السفير الامريكي.. ماذا دار بينهما؟

عمار الحكيم يلتقي السفير الامريكي.. ماذا دار بينهما؟
جدد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق السيد عمار الحكيم اليوم الثلاثاء، رفضه لاستهداف البعثات في العراق.

وقال السيد الحكيم في بيان اليوم إنه "أكد خلال استقباله سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر على أن الانتخابات المبكرة وسيلة لتحقيق الإصلاح مع ضرورة توفر الأمن الانتخابي لاستعادة الثقة بين الجمهور والعملية السياسية".

وأضاف أنه "بحث خلال اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة"، مجدداً "موقفه الرافض لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق ،فيما طالب الحكومة بحمايتها كجزء من احترام الدولة العراقية".

ولفت السيد الحكيم إلى أنه " أكد أيضاً ضرورة دعم العراق لخروجه من هذه الأزمة وعدم الضغط على المواطنين ،ولاسيما ذوي الدخل المحدود".
رقم : 905462
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