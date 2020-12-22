الشهيد قاسم سليماني.. والانتقام القاسي لجريمة اغتياله

وفي هذا الصدد، أكد المحلل اللبناني ناصر قنديل: أن أهم ما كان يشغل بال الشهيد سليماني هو دعم القضية الفلسطينية،كان قلقاً جداً بشأن مستقبل القضية الفلسطينية. لا يمكن لأي صديق أو عدو إخفاء هذه الحقيقة الواضحة.



وأضاف قنديل ان الحاج قاسم سليماني لم يرغب بأن يكون بعيداً عن الخطوط الأمامية للحرب في لبنان. لهذا السبب ، أصرّ على أن يكون في غرفة العمليات المركزية في مدينة بيروت ، الى جانب صديقه ورفيقه الدائم القائد الشهيد الحاج عماد مغنية، وكذلك إلى جانب السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله في لبنان.



وأضاف قنديل، بلا شك يمكن القول إنه لولا الحاج قاسم سليماني ودوره الاستراتيجي في ساحات القتال لما كان ممكناً تحقيق النصر النهائي على إرهاب داعش التكفيري في سوريا والعراق والمنطقة.



وفي سياق متصل قال نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان، الشيخ نعيم قاسم، أنه لو لم يكن الشهيد اللواء قاسم سليماني الأكثر إيلامًا لأمريكا ومشروعها الاستكباري لما قرر ترامب اغتياله مباشرة وبوضوح، ولو لم تكن نجاحاته وانتصارات محور المقاومة على يديه كثيرة لما كان بهذه المكانة العظيمة.



و أضاف الشيخ قاسم "في الوقت الذي لا تعنينا فيه نتائج الانتخابات الامريكية نعتبر سقوط الطاغية ترامب عبرة للظالمين أما الحُكم على بايدن فهو تابعٌ لسياساته وليعلم بأنَّنا متمسكون بأرضنا واستقلالنا وسنستمر كمقاومة مهما بلغت التضحيات".



وأشار قاسم إلى أنه : من صمد وانتصر على "إسرائيل" وواجه العقوبات ولم يغير مواقفه في أصعب الظروف لن يفرِّط بالانجازات ودماء الشهداء أبدًا مشدداً على ان حزب الله سيكون في الموقع الجهادي بقوة واستعداد ومُهيِّئًا كل إمكانات توازن الردع والدفاع ضد العدو "الاسرائيلي" وملحقات احتلاله.



وفي المقابل فقد توعدت ايران بالانتقام القاسي من قتلة الشهيد سلمياني وجاء ذلك على لسان مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الخاص للشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان" إذ قال: ان الانتقام القاسي على واقعة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سلیماني، يعتمد على الصبر والتخطيط؛ مردفا انه لم بعد تحقيق مطالب الملايين من محبي وانصار القائد سليماني على صعيد العالم وبما يستدعي بذل المزيد من الجهود.



واضاف المساعد الخاص لرئيس البرلمان : ان مجلس الشورى الاسلامية وانطلاقا من دوره التشريعي والاستشرافي استطاع ان يستخدم الطاقات المتاحة جيدا في هذا السياق، وسيواصل الدأب من اجل توظيف افضل لهذه الامكانيات في المستقبل.



كما اشار الى ان رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام رئيسي"، كلّف قاضيا خاصا لمتابعة ملف اغتيال الشهيد القائد سليماني؛ مبينا ان كبار مسؤولي القضاء في البلاد حصلوا عند زيارتهم العراق على وثائق في هذا الخصوص.



وصرح امير عبداللهيان ان الحكومة ايضا اتخذت اجراءات مناسبة عبر وزارة الخارجية وعلى الصعيدين القانوني والدولي؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان جميع ذلك لم يكن وافيا ولم يرتق الى مكانة الفريق الشهيد سليماني.



وصرح ايضا، بان ان السلطة التشريعية التي تتولى مسؤولية سنّ القوانين، كلما اقرت قوانين اكثر ردعا في هذا الاطار كلما تراجعت نسبة الكوارث من هذا القبيل في البلاد؛ كالتي طالت مؤخرا العالم الايراني البارز "الشهيد محسن فخري زادة".



وعلى صعيد اخر، لفت مساعد رئيس البرلمان الخاص للشؤون الدولية، الى ان الشهيد سليماني خلّف العشرات من المدونات والقصاصات، والتي سيتم جمعها ونشرها في مجلد بالتعاون من محبي هذا الشهيد العظيم وانصاره.



من جانبه قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، الثلاثاء، إن اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني بأنها "جريمة تاريخية"، متوعداً بما أسماه بـ"الانتقام الشديد".



ونقلت الصحافة الإيرانية تصريحات الأدميرال شمخاني عقب اجتماعه بمستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب الذي وصل صباح اليوم في زيارة رسمية إلى العاصمة طهران.



وقال الأدميرال شمخاني "إن الجمهورية الإسلامية عازمة على الانتقام الشديد" من مرتكبي الجريمة التاريخية"، مبيناً إن الهدف من "الانتقام الشديد" هو منع "استمرار الأعمال الإرهابية والطائفية والمناهضة للأمن التي تقوم بها الولايات المتحدة وعملائها" وإجبارهم على "مغادرة المنطقة".





