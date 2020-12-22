سوريا.. تشديد قيود كورونا في محافظتي طرطوس ودمشق

أصدر محافظ العاصمة السورية دمشق عادل العلبي قراراً يقضي بتشكيل أربعة لجان مشتركة لمراقبة التزام المنشآت السياحية بالاجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا الصادرة عن الفريق الحكومي.



ومُنحت اللجان الأربعة صلاحية الضابطة العدلية في تنظيم الضبوط.



ووفقاً للقرار فإن اللجان تقع تحت اشراف كل من عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والآثار والسياحة فيصل سرور، ومدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة زياد البلخي، اضافة لمدير سياحة دمشق بسام ماردينلي.



وقالت محافظة دمشق في بيان ان تشكيل اللجان يأتي حرصاً وحفاظاً على السلامة العامة و تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لانتشار ڤيروس كورونا.



وحسبما ذكر فيصل سرور فإن اللجان باشرت جولاتها على الفعاليات السياحية، وهي تعمل على مدار الساعة ، وضبطت 6 مطاعم مخالفة للتعليمات الصحية وصدر قرار بإغلاقها.



وتصل عقوبة مخالفة المنشآت السياحة للاشتراطات الصحية الى الإغلاق للمنشأة مهما كان نوعها ( مطعم – مقهى – منشأة سياحية ) في المرة الأولى لمدة أسبوع ، وفي حال التكرار يكون الإغلاق لمدة 15 يوماً ثم لمدة شهر ، وعقوبة الإغلاق غير قابلة للتسوية المالية.



وفي سياق متصل اصدر محافظ طرطوس صفوان ابو سعدي قرار باغلاق كافة المقاهي والمنشآت السياحية بإستثناء مطاعم الوجبات السريعة مع اتخاذ أقصى درجات التقيد بإلإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار الفيروس والذي مازال يتخذ منحى تصاعديآ في المحافظة.



واصدر القرارات كما يلي :



إغلاق كافة المقاهي والمنشآت السياحية بإستثناء مطاعم الوجبات السريعة مع التقيد بإجراءات الحد من إنتشار الفيروس.



* إلغاء كافة التراخيص والحفلات المعطاة في فترة الأعياد القادمة.



* إيقاف كافة النشاطات الرياضية في محافظة طرطوس حتى إشعار آخر .



* منع بيع المياه الجبلية المعبئة يدويا عن طريق الشاحنات والسيارات الجوالة كونها غير مراقبة وغير آمنة في الظروف الصحية الراهنة. وتكليف مديرية الصحة بإجراء كل مايلزم من أجل إقلاع معسكر الطلائع وتفعيله كمركز عزل صحي.



* تكليف رئيس فرع الهلال الأحمر بطرطوس بالتنسيق التام مع مديرية التربية للقيام بحملات تعقيم مستمرة للمدارس والمجمعات التربوية .



* التأكيد على مديرية التربية ورئاسة جامعة طرطوس ومدراء المدارس والمجمعات التربوية التشدد بتطبيق البرتوكول الصحي ومواصلة الجولات الميدانية لرؤساء اللجان التنموية في جميع القطاعات وتفعيل عملها لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس .( علما ان مدير التربية أكد على الاستمرار بمتابعة واقع المدارس و الاصابات و التعقيم فيها ا وبين أنه تم إغلاق حوالي 55 شعبة صفية وذلك اثناء الإشتباه بإصابة أي من الكادر التدريسي او من الطلاب) .



* التأكيد على فرض إرتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها.



* تكليف قيادة شرطة المحافظة بتطبيق أشد العقوبات وفرض العقوبة بحق كل سائق يسمح للراكب الصعود دون إرتداء الكمامة.



* التشدد بمراقبة مرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران.



* تكليف قيادة الشرطة ورؤساء المجالس المحلية بالتشديد بمراقبة وإغلاق المنشآت السياحية والمطاعم المخالفة للتعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال العامة لمدة أسبوع في المرة الأولى وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوما ثم لمدة شهر على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر والتأكيد على مدراء المناطق والضرب بيد من حديد والإغلاق التام للفعالية المخالفة مع سحب الترخيص .



* التأكيد على جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوسيع مراكز العزل، في مشافي المحافظة.



* تفويض مدراء الدوائر بإجراء ما يلزم للتخفيف من الإزدحام على أن لا يؤثر على أداء واجبات المديريات من خلال مراعاة العاملين من كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة والعاملات اللواتي لديهن أطفال دون خمس سنوات أو العاملات التي لديهن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو في حال الإشتباه بإصابة أي موظف يعرض على لجنة صحية من مديرية الصحة ويفحص لإثبات أنه مريض وغير متمارض.