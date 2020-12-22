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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 17:31

تركيا تؤكد مشاركتها بوقف إطلاق النار في قره باغ

تركيا تؤكد مشاركتها بوقف إطلاق النار في قره باغ
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده أرسلت 60 من عسكرييها إلى أذربيجان ليشاركوا مع الجانب الروسي بمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

وفي تصريحات متلفزة اليوم الثلاثاء، أشار أكار إلى أن الاتفاقيات بين أنقرة وباكو وموسكو حول إنشاء مركز روسي تركي مشترك مكلف بمراقبة الهدنة في قره باغ جار تنفيذها، "ولم يبق سوى حل عدد من المسائل المتعلقة بأعمال البناء وإسكان أفراد البعثة".

وأضاف الوزير التركي: "سيعمل رجالنا مع الروس. أما موعد إقامتهم هناك فسوف نناقش هذا الموضوع مجددا مع الجانب الروسي".

وأكد أكار أن الأعمال ستجري تحت إشراف مشترك من "جنرالين تركي وروسي"، موضحا أن ما بين 30 و60 عسكريا تركيا سوف يشاركون بشكل مباشر في مراقبة الهدنة في قره باغ إلى جانب نظرائهم الروس.

وأسفرت محادثات عبر الفيديو أجراها وزيرا الدفاع الروسي والتركي، في 11 نوفمبر، عن توقيع مذكرة بين الطرفين حول إنشاء مركز مشترك لمراقبة الهدنة في قره باغ. وجاء ذلك بعد يوم من بدء سريان الاتفاق الموقع من قبل زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول وقف إطلاق النار في المنطقة، وذلك بعد 44 يوما من المواجهات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في المنطقة.
رقم : 905470
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