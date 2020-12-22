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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 17:34

تسجيل رقم قياسي بإصابات 'كورونا' لدى الاحتلال

تسجيل رقم قياسي بإصابات
أعلنت وزارة الصحة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل رقم قياسي بإصابات "كورونا" منذ الإغلاق الثاني في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وأظهرت البيانات تسجيل 3 آلاف و594 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 آلاف و111 بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة أن 4.2 في المائة من نتائج الاختبارات التي أجريت يوم أمس كانت إيجابية، عادة أن هذا يُعد استمرارا للاتجاه التصاعدي في معدل الإصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة.

وبلغ إجمالي الإصابات لدى الاحتلال، منذ بدء تفشي الوباء 380 ألفا و 95 إصابة.

وارتفع عدد الإصابات النشيطة إلى 27 ألفا و 628، فيما ارتفع إجمالي الإصابات الخطرة إلى 472 ، منها 119 حالة تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، صادق أمس على فرض قيود تلزم جميع العائدين من كافة أنحاء العالم بالحجر الصحي الفندقي.

ويدخل قرار الحجر الفندقي الإلزامي حيز التنفيذ ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، فيما تستمر المشاورات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الطيران وحركة الطيران في مطار بن غوريون، وذلك بظل الارتفاع المتواصل بفيروس كورونا ومواجهة الطفرة والسلالة الجديدة للفيروس التي اكتشفت في بريطانيا.
رقم : 905472
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