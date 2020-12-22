قاليباف: القضية الأساس بالنسبة لنا هي إحباط الحظر

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، ان "الأساس بالنسبة لنا في البلاد هو احباط الحظر، بل تمهيد الطريق لرفع الحظر بالكامل".



واشار قاليباف في حفل تشغيل 28 ألف مشروع لللبنية التحتية، مساء اليوم الثلاثاء، الى التوجيهات الأخيرة لسماحة قائد الثورة الإسلامية فيما يخص احباط الحظر وضرورة التغلب عليه واكد، ان تعزيز الثقة بالشعب يعد من آليات احباط الحظر المفروض.



ونوه رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى مراجعة مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل 1400 (يبدأ في 21 آذار/مارس 2021) في المجلس وصرح: نحن في البرلمان عازمون على اتخاذ الخطوات المؤاتية لتقليص اعتماد الاقتصاد الإيراني على النفط.