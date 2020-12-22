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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 18:46

بوتين يناقش مع محمود عباس إمكانية توريد اللقاح الروسي

بوتين يناقش مع محمود عباس إمكانية توريد اللقاح الروسي
جرى اتصال هاتفي بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الثلاثاء، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحث الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والروسي الصديقين.

واطلع عباس الرئيس بوتين، على آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.

وجدد الرئيس التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للانخراط في عملية سياسية جدية تحت رعاية الرباعية الدولية قائمة على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مؤكدا أهمية عقد المؤتمر الدولي للسلام في النصف الاول من العام المقبل لاطلاق عملية السلام.

وشكر رئيس السلطة الفلسطينية، الرئيس الروسي، على مواقف بلاده الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والتي تؤكد متانة روابط الصداقة التي تربط روسيا وفلسطين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بحرص الرئيس بوتين الشديد على دفع جهود تحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية في المنطقة للامام.

وقدم الرئيس، الشكر لروسيا وشعبها الصديق، على مواصلتها تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وخاصة في المجال الطبي، وأعرب عن تقدير الجانب الفلسطيني للجهود الروسية في إرسال المساعدات والوفود الطبية، لمواجهة الوباء، متطلعا للحصول على اللقاح الروسي سبوتنك V بأسرع وقت ممكن لوقاية ابناء شعبنا من هذا الوباء.

بدوره، أكد الرئيس الروسي، مواقف بلاده الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، وتحت رعاية الرباعية، وتأييد روسيا لعقد المؤتمر الدولي للسلام لاطلاق عملية السلام، خاصة انه كان لروسيا مبادرة بهذا الشأن جاءت في القرار الاممي 1850.

وشدد الرئيس بوتين، على حرص بلاده على تقديم المساعدات الطبية اللازمة للقطاع الطبي الفلسطيني لمواجهة وباء الكورونا، مؤكدا استعداد روسيا لتوفير كميات يتفق عليها من اللقاح الذي نجحت بانتاجه ضد فيروس كورونا، ووفق تفاهمات تتم بين وزارتي الصحة والجهات المعنية في البلدين.
رقم : 905486
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