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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 18:48
الحكومة العراقية تتخذ عدة اجراءات جديدة لمواجهة كورونا
اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الثلاثاء، عن استمرار تزايد حالات الشفاء من فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم تسجيل 1707 حالة شفاء من فيروس كورونا"، مؤكدة "تسجيل 1158 اصابة بالفيروس، فضلاً عن ١٥ حالة وفاة".
رقم :
905487
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