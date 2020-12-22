أحدث العناوين :
بالفيديو: ايران تطلق ثاني ناقلة نفط عابرة للمحيطات محلية الصنع
اللجنة الأوروبية: لا بديل عن الإتفاق النووي مع إيران
ماهو مصير عين عيسى السورية ؟؟
ما قصة 'الغواصة الإسرائيلية' التي عبرت السويس بموافقة مصرية؟
روحاني: من الضروري اقرار مشروع قانون الموازنة في الموعد المقرر
الأسد يمنح الراحل وليد المعلم وسام الاستحقاق
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
صنعاء تدين استهداف العدوان لقطاع الكهرباء
وزير الدفاع : اغتيال الشهيد فخري زادة كان استخداما بغيضا للتكنولوجيا
هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب جنوب غربي إدلب
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
22 December 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
شهيد القدس
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
سوریا
0
الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 21:08
الأسد يمنح الراحل وليد المعلم وسام الاستحقاق
منح الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، الراحل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة وذلك في حفل تأبين الوزير المعلم بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفات.
رقم :
905521
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
22 كانون الأول 2020
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني
22 كانون الأول 2020
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020
الشيخ نعيم قاسم: الشهيد سليماني أشد الناس إيلاما لأمريكا
22 كانون الأول 2020
رسالة الشهيد سليماني إلى جون كيري عبر ظريف
22 كانون الأول 2020
قناة عراقية تنتج فيلماً وثائقياً عن الشهيدين سليماني والمهندس
22 كانون الأول 2020
قمة ثلاثية بالقاهرة وسط فوضى عربية غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية
22 كانون الأول 2020
الجرائم الإماراتية باليمن.. تحويل منشأة نفطية لمعتقل سري للتعذيب
22 كانون الأول 2020
التهديد ‘‘الاسرائيلي‘‘ والغواصة الامريكية .. رسالة قوة أم ضعف؟!
22 كانون الأول 2020
روحاني: الانتخابات واصوات الشعب هي الاساس في الجمهورية الاسلامية
22 كانون الأول 2020
برلماني عراقي: استشهاد الحاج سليماني ألم المرجع السيستاني بشدة
21 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني: دستور إيران من الدساتير المهمة على مستوى العالم
21 كانون الأول 2020
أحدث العناوين
بالفيديو: ايران تطلق ثاني ناقلة نفط عابرة للمحيطات محلية الصنع
اللجنة الأوروبية: لا بديل عن الإتفاق النووي مع إيران
ماهو مصير عين عيسى السورية ؟؟
ما قصة 'الغواصة الإسرائيلية' التي عبرت السويس بموافقة مصرية؟
روحاني: من الضروري اقرار مشروع قانون الموازنة في الموعد المقرر
الأسد يمنح الراحل وليد المعلم وسام الاستحقاق
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
صنعاء تدين استهداف العدوان لقطاع الكهرباء
وزير الدفاع : اغتيال الشهيد فخري زادة كان استخداما بغيضا للتكنولوجيا
هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب جنوب غربي إدلب
الحكومة العراقية تتخذ عدة اجراءات جديدة لمواجهة كورونا
بوتين يناقش مع محمود عباس إمكانية توريد اللقاح الروسي
قاليباف: القضية الأساس بالنسبة لنا هي إحباط الحظر
تسجيل رقم قياسي بإصابات 'كورونا' لدى الاحتلال
وفاة رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق متأثرا بإصابته بكورونا
تركيا تؤكد مشاركتها بوقف إطلاق النار في قره باغ
سوريا.. تشديد قيود كورونا في محافظتي طرطوس ودمشق
من هو المبعوث الأممي الخاص بعملية السلام بالشرق الأوسط؟!
الشهيد قاسم سليماني.. والانتقام القاسي لجريمة اغتياله
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
الأكثر قراءة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
محامون من حزب الله يرفعون شكوى ضد أشرف ريفي
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
هكذا دفع ترامب ثمن التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني
قائد الثورة: الثأر لدم سليماني و المهندس لا محالة آت
مشعل: كل من يراهن على ‘‘إسرائيل‘‘ سيخسر
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
1300 معتقل فلسطيني بالعيسوية منذ منتصف 2019
كيان العدو يستعد لتعاون صاروخي مع دول التطبيع
ايران ترفض اي عمل تخريبي ضد امن وسلامة الملاحة البحرية
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
لمن يفرق بين وهابية السعودية و"داعش".. أنظر الى مظلومية الشيخ الزاكزكي
المياه تعود إلى الحسكة السورية بعد 27 يوم من قطعها
لبنان: رقم قياسي جديد بعدد الاصابات بفيروس كورونا
عون: نسعى لاتخاذ تدابير اقتصادية ومالية متناسقة مع الوضع
القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لنا
الجيش اللبناني يحذر من قبول طلبات صداقة من الموساد عبر ‘‘فيسبوك‘‘
الأخبار الساخنة
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
قائد عسكري ايراني: أميركا في مقدمة أعداء ايران
وزير النفط الايراني: اميركا تقتل يوميا 400 ايراني
تسجيل 11517 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 457 شخصا
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
بكين تستنكر فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين
تفاصيل ما دار بين الاسد وبوتين خلال لقائهما عبر الفيديوكونفرانس
اعتقال الشيخ الزكزاكي: وبصمات سعودية اسرائيلية!!
الكيان الصهيوني.. إحباط متزايد خوفاً من الانتفاضة
الهندي: المشروع الصهيوني يقف مرتبكاً وعاجزاً أمام مواجهة المقاومة الفلسطينية
الأكثر بحثًا
روحاني: الحرب الاقتصادية لن تستمر طويلا وسنرغم العدو على الاستسلام
مسؤول من اللاذقية: الوضع مأساوي.. وأياد خفية وراء الحرائق
اثيوبيا: نرفض اي تهديدات موجهة بشان سد النهضة
إخترنا لکم
العدو الإسرائيلي حاول استغلال المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وأمنية
عبداللهيان: الانتقام القاسي لدم الشهيد سليماني يعتمد على الصبر والتخطيط
المحافظات العراقية تتزين بصور الشهيدين سليماني والمهندس
شمخاني لمسؤول أفغاني: عازمون على الانتقام من قتلة سليماني