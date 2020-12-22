الأسد يمنح الراحل وليد المعلم وسام الاستحقاق

منح الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، الراحل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة وذلك في حفل تأبين الوزير المعلم بمناسبة مرور أربعين يوماً على وفات.