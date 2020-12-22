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الثلاثاء 22 كانون الأول 2020 ساعة 21:12

ما قصة 'الغواصة الإسرائيلية' التي عبرت السويس بموافقة مصرية؟

ما قصة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية 'كان' أن غواصة تابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي عبرت قناة السويس يوم الأحد، قاصدة الخليج الفارسي.

وأفادت “كان”، نقلا عن مصادر استخبارية عربية، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد موافقة مصرية، مشيرة إلى أنه وحسب تقديرات المسؤولين الاستخباراتيين العرب فهذه الغواصة ستتوجه نحو الخليج الفارسي.

وزعمت “كان” أن “هناك استعدادات إسرائيلية مضاعفة لأي رد انتقامي إيراني ممكن على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده قبل ثلاثة أسابيع في طهران المنسوب للموساد الإسرائيلي”.

إلى ذلك، أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الجيش “لا يتطرق إلى تقارير من هذا القبيل”.

وتؤكد ايران دائما انها مستعدة للرد على التحركات المشبوهة في المنطقة في حال تعرضها لاعتداء.
رقم : 905524
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