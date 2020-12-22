ماهو مصير عين عيسى السورية ؟؟

وأفاد المركز بأن المنطقة تتعرض لقصف متواصل ومترافق مع تحليق للطائرات المسيرة.



وأضاف أن "المرتزقة" شنوا العديد من الهجمات على ريف ناحية عين عيسى، لكن قوات "قسد" تصدت لهم وردتهم على أعقابهم.



وأشار المركز الإعلامي أيضا إلى أنه وفي الساعات الأولى من صباح 21 ديسمبر، حاولت من وصفهم الـ"مرتزقة" مهاجمة قرية المشيرفة من عدة محاور، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة قتل خلالها 7 من المرتزقة وأصيب 3 آخرون في الاشتباكات.



وكان قد افاد مصدر ان روسيا أبلغت "قسد" ان تركيا أوقفت الهجوم على مدينة عين عيسى السورية مؤقتا بانتظار انسحاب قوات "قسد" و"الاسايش" بشكل كامل من المدينة، وتسليمها لعناصر الفيلق الخامس القادمين من دير الزور .



وذكر نقلا عن مصادر ميدانية ان هناك انباء عن التوصل لاتفاق ينص على انتشار الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية في كامل خطوط التماس في منطقة عين عيسى بريف الرقة مع الجيش التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه ، وقالت مصادر كردية ان قوات من حرس الحدود السوري والفيلق الخامس ستتولى هذه المهمة بالتوازي مع ايقاف الجانب التركي العملية العسكرية في المنطقة.



وأضافت المصادر أن الجانب التركي طالب الجانب الروسي بانسحاب كامل لمسلحي "قسد" الموالي للجيش الأمريكي من منطقة عين عيسى، كشرط للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إيقاف أي عمل عسكري محتمل للقوات التركية على المدينة.

وأكدت، أن الجانبين الروسي والسوري طلبا من "قسد" الانسحاب من كامل مدينة عين عيسى ومحيطها، ورفع العلم السوري فوق مؤسساتها الحكومية، وتسليمها إلى الجيش السوري بشكل كامل حتى يتسنى منع الهجمات التركية على المدينة.



من جهتها أفادت مصادر اعلامية أن قسد، عقدت اجتماعاً مع ممثلين روس وآخرين عن قوات الجيش السوري، لبحث مصير بلدة عين عيسى شمالي الرقة، لكن لم يصلوا إلى اتفاق نهائي حولها. حيث أبدا ممثلو قسد استعدادهم لتسليم مداخل ومخارج عين عيسى فقط إلى قوات الجيش السوري، على غرار اتفاق منبج، الأمر الذي رفضه الجانبان الروسي و السوري بشكل قطعي.



وفي سياق متصل وصول قائد القوات الامريكية في الشرق الاوسط فرانك ماكينزي الى شمال سوريا و عقد اجتماع مع قيادات "قسد ". وكشف خلال لقاءه عن عدم مساندتهم امام تركيا وقال "لن نستطيع في الوقت الحالي الوقوف في وجه تركيا لأنكم لم تنفذو ما طلبناه سابقا بشأن ازالة مخاوف تركيا بإخراج مسلحي pkk و عدم استفزاز تركيا برفع صور أوجلان و شعارات pkk و من جهة أخرى لن نسمح لكم بتسليم أي منطقة "للنظام السوري" و روسيا و سنحاول التواسط بينكم و بين تركيا".



هذا واكدت مصادر محلية في مدينة عيسى بريف الرقة ان قوات "قسد" قامت بنقل المعتقلين المتواجدين في سجونها ببلدة عين عيسى إلى الريف الغربي من المدينة.



وأوضحت، أن السجناء والبالغ عددهم نحو 65 معتقلا، جرى نقلهم على دفعات من المعتقلات في بلدة عين عيسى نحو مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي. وتضمّ منطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، ثلاثة سجون تابعة لقسد وتديرها قوات "الأسايش" التابعة لها وتقع داخل البلدة.



وافاد "المرصد السوري" المعارض بمقتل 24 مسلحاً من الفصائل الموالية لتركيا، و5 مسلحين من "قسد" خلال الاشتباكات بين الطرفين في ريف الرقة الشمالي، منذ يوم الجمعة الفائت.



وتشهد منطقة عين عيسى معارك مندلعة منذ 5 أيّام بين الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له وقسد ، سعياً منها للسيطرة على البلدة وريفها.



وتأتي هذه التطورات في ضوء عملية عسكرية تشنها القوات التركية ومجموعة "التركمانية" المسلحة الموالية لها على ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بهدف إبعاد التنظيمات الكردية التي تصنفها "إرهابية" عن الحدود التركية، بحسب زعم أنقرة التي تعتبر المنطقة "جزءاً من أمنها القومي".



وتتخذ مدينة عين عيسى أهمية حيوية نظرا لموقعها الاستراتيجي على الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب) المعروف باسم (M4) الرابط بين شرق سوريا وغربها.



وتحاول جميع الأطراف المتنافسة فرض سيطرتها الكاملة على المدينة، إذ إن تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي الذي يسيطر على الجزء الأكبر منها ومن قراها، تعني خسارته للمدينة خسارة شريان حيوي مهم، وقطع طريق الإمداد عن مدينتي عين العرب (كوباني) ومنبج بريف حلب، وعزلها عن الرقة ومحافظة الحسكة، وتقطيع كامل لما يسمى (إدارة الأقاليم) التي يديرها التنظيم.



