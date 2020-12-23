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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 08:51

ملك المغرب: نتطلع لعلاقات راسخة وطويلة المدى مع "اسرائيل"

ملك المغرب: نتطلع لعلاقات راسخة وطويلة المدى مع "اسرائيل"
أكد الملك المغربي محمد السادس على تطلع بلاده لبناء علاقات راسخة وكاملة وطويلة المدى مع كيان الاحتلال.

وناقش خلال لقائه الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات في قصره بالرباط العلاقات المتبلورة بين البلدين.

من جهته، وجه بن شبات باللهجة المغربية نيابة عن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوة إلى الملك المغربي لزيارة تل ابيب.

وقال: "أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء نتنياهو على ما حظينا به من شرف الانتماء إلى الوفد الإسرائيلي المكلف بمهمة ترجمة الإنجاز السياسي إلى خطوات عملية".

وأضاف: "العلاقات مع المغرب لها معنى خاص، يتجاوز الجوانب السياسية والاقتصادية، وقد تطلع العديد من مواطني إسرائيل، من أبناء الطائفة المغربية إلى وصول هذه اللحظة" حسب تعبيره.

وتابع: "أنا والعديد من أبناء الجيل الثاني والثالث من اليهود الذين قدموا من المغرب ليعيشوا في "إسرائيل" ما زلنا أوفياء بتراث أجدادنا ونحافظ عليه".

وأبرم ممثلون عن الجانبين عدة اتفاقيات في مواضيع مختلفة منها الإعفاء من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخدمية، والتعاون في مجال المياه، والأموال والاستثمارات فضلا عن اتفاقية أخرى لإقامة التعاون في مجال الطيران المدني والرحلات الجوية المباشرة بين الدولتين.
رقم : 905604
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