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الأربعاء 23 كانون الأول 2020 ساعة 08:51

مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة

مؤتمر الشهيد سليماني الدولي يبدأ أعماله في مشهد المقدسة
بدأ مؤتمر الشهيد سليماني الدولي الأول، فعالياته افتراضيا وشخصيا، بحضور مجموعة من الشخصيات الجامعية في البلاد ومسؤولين وأكاديميين من محافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد) في جامعة فردوسي بمدينة مشهد المقدسة.

وفي حفل افتتاح المؤتمر، قال ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الرضوية، آية الله السيد أحمد علم الهدى، ان الشهيد سليماني لم يقاتل في ساحة المعركة فحسب، بل كان أيضا قائدا ومديرا ثوريا.

وأشار علم الهدى الى تشكيل جبهة المقاومة في الجامعات، مضيفا "ان تشكيل هذه الجبهة في الجامعات يشكل ميزة كبيرة ومن شأنه ان يكون مؤثرا في المنطقة بأسرها وفي العالم الاسلامي".

ويستمر المؤتمر الأول للشهيد الحاج قاسم سليماني حتى 7 كانون الثاني/يناير.
رقم : 905605
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