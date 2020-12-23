الصين تؤكد على جهودها الشاملة للحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده تعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي وتطبيقه ، وإنها مستعدة للعمل بشكل أوثق مع أصحاب المصلحة الآخرين لاستئناف التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي مع ايران والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



واشار "وانغ ون بين"، الثلاثاء ، في مؤتمره الصحفي اليومي في بكين ، الى الاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي أمس ، وقال أن "هذا الاجتماع هو اجتماع افتراضي لمراجعة الوضع الحالي لبرنامج إيران النووي والمسار إليه".



وأضاف المسؤول الصيني أن وزير الخارجية الصيني عرض على الاجتماع وبهدف إعادة الاتفاق النووي إلى مساره ، اقتراحًا من أربع نقاط يتضمن جهدًا دؤوبًا لدعم الاتفاق النووي ، والضغط على الولايات المتحدة للعودة سريعا إلى الاتفاق النووي وتحديد آلية لحل الخلافات بين الجانبين حول التزاماتهم ومعالجة القضايا الأمنية في المنطقة.