كنيست الاحتلال يعلن حل نفسه والذهاب لانتخابات جديدة

حلّ كنيست الاحتلال الإسرائيلي نفسه تلقائيا، مع انتهاء المهلة القانونية لإقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، منتصف الليلة، وذلك في ظل الفشل في تمرير مشروع لتأجيل المصادقة على الميزانية، وانهيار الائتلاف الحاكم.



وبحسب قناة الكنيست، أعلن رئيس كنيست الاحتلال الاسرائيلي ياريف ليفين رسميًا حل الكنيست والتوجه لإجراء انتخابات الكنيست الـ24 في 23 مارس 2021.



ومن المقرر إجراء جولة الانتخابات القادمة في 23 آذار/ مارس 2021، لتكون الرابعة التي يشهدها الاحتلال الاسرائيلي خلال عامين، ليستمر عمل حكومة الوحدة بين الليكود وأزرق أبيض، نحو 7 أشهر.



يأتي ذلك مع وصول الفرقاء في الحكومة الإسرائيلية إلى طريق مسدود في قضايا تتعلق بالتعيينات في الجهاز القضائي والمناصب الحساسة وموعد التناوب على رئاسة الحكومة، بموجب الاتفاق الائتلافي، بين بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس.